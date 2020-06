Consommer autrement c'est notamment utiliser un circuit court en s'approvisionnant directement chez les producteurs, mais c'est aussi consommer bio. Depuis plusieurs années, des structures se sont spécialisées dans ce mode de consommation. C'est le cas de la filière Bio et Passion, spécialisée dans la transformation et le conditionnement de fruits et légumes biologiques à La Réunion. Des petits pots pour bébé réalisés avec des fruits et légumes de saisons, voici le nouveau défi que cette entreprise s'est lancée.

Et pourquoi les plus petits n’auraient pas le droit de savourer un bon repas, composé de produits sains, bio et locaux ? C’est en partant dde cette question que l’alimentation infantile ne proposait aucune alternative fraîche aux classiques petits pots que Ketty Turbot s’est lancé dans ce projet ambitieux. "A La Réunion on trouve difficilement des produits pour bébé qui ne soient pas importés de métropole. Mon objectif est de faire manger local à tout le monde. Les bébés aussi ont le droit de goûter aux produits 100% péï" confie Ketty Turbot

- Des recettes originales -

"Nous allons encore plus loin en ne proposant que des produits de saison", se félicite Ketty Turbot. Ainsi, au fil de l’année, les recettes, les textures et la composition changent. Ces petits pots sont réalisés avec des fruits et des légumes de saison, avec un accent mis sur les fruits et légumes d’antan, tels que les patates douces, le fruit à pain ou encore le cambar, les recettes sont originales et recherchées.

Ce projet est mené en partenariat avec sa sœur Nancy Turbot, orthophoniste, afin de créer et d’adapter différentes textures qui raviront les papilles des tout-petits. "Nous proposons des recettes adaptées à chaque tranche d’âge. La textures, la composition, la consistance, chaque détail compte pour nous. Les ingrédients ne sont pas mélangés, les enfants peuvent ainsi découvrir le goût de chaque légume distinctement" indique Ketty Turbot

- Petits pots, une composition stricte, élaborée par des experts -

Un arrêté ministériel du 1er juillet 1976 relatif aux "aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge" impose des règles strictes quant à leur composition. Pour passer le cap de la commercialisation, Ketty Turbot doit évidemment respecter la réglementation concernant l'alimentation des bébés : pas d'ajout de sel et des taux de nitrates très inférieurs à ceux tolérés pour les adultes. Tant mieux, ça correspond à son éthique. "Je n'ajoute pas d'arômes, je me fournis chez des producteurs certifiés bio. Mon but est de faire découvrir les véritables fruits et légumes de La Réunion" indique-t-elle.

La gérante et son équipe attende le feu vert des autorités sanitaires pour pouvoir commercialiser les produits. "Ce projet de petits pots pour bébé me trotte dans la tête depuis 2014, aujourd’hui nous sommes fin prêt on attend juste la validation du point de vue sanitaire par l’ARS" conclut Ketty Turbot.

