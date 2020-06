BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mardi matin 16 juin 2020



- Les personnels soignants de retour dans la rue pour manifester

- Nout linvité Ericka Bareigts i répon azot, koz avec la députée de Saint-Denis

- La footballeuse portoise Alexia Piémont, 15 ans, admise au pôle espoirs de Tours

- Le nord-est de Madagascar menacé par une dégradation du temps

- Saint-Denis : un protocole strict pour la réouverture des sites sportifs

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps agréable et ensoleillé

Les personnels soignants de retour dans la rue pour manifester

La crise sanitaire terminée, les personnels soignants reprennent la grève entamée il y a des mois. Ce mardi 16 juin 2020, tous les syndicats se sont donnés rendez-vous pour demander de meilleures conditions de travail. Devant les hôpitaux ou à la préfecture, les soignants appelleront une nouvelle fois le gouvernement à investir dans l'hôpital public.

Nout linvité Ericka Bareigts i répon azot, koz avec la députée de Saint-Denis

Ce mardi 16 juin 2020 c'est Ericka Bareigts, députée et candidate à la mairie de Saint-Denis, qui est l'invitée d'Imaz Press pour une interview en direct sur Facebook et sur notre site. Comme à chaque fois, après un premier temps de questions-réponses entre notre interlocutrice et notre journaliste d'une dizaine de minutes, ce sera à votre tour de poser toutes vos questions. Elles seront relayées par nos journalistes et Ericka Bareigts répondra en direct. A vos questions et à vos commentaires

La footballeuse portoise Alexia Piémont, 15 ans, admise au pôle espoirs de Tours

Alexia Piémont est une jeune adolescente du Port. Elle joue à l'AS Jeanne d'Arc depuis ses 6 ans. Elle est gardienne de but. Elle rêve de devenir footballeuse professionnelle. Elle n'est pas loin de réaliser ce rêve : à 15 ans, elle vient d'être retenue au pôle espoir de la Fédération française de foot à Tours

Le nord-est de Madagascar menacé par une dégradation du temps

"Un système de faible intensité pourrait prendre naissance au nord-est de Madagascar pour le week-end du 20 et 21 juin 2020" indique Météo France. "Cette tendance est à confirmer au cours des prochains jours car le risque est pour le moment faible" précisent les météorologues. Ils ajoutent que le système "prenne ou pas de la vigueur, un temps dégradé pourrait concerner la région nord de Madagascar en début de week-end". Cette dégradation ne devrait pas concerner La Réunion

Saint-Denis : un protocole strict pour la réouverture des sites sportifs

Suite à l'allocution du Président de la République concernant les modalités du déconfinement, et à la réouverture progressive des sites sportifs, la ville de Saint-Denis a publié ile protocole sanitaire mis en place pour chaque site sportif

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un temps agréable et ensoleillé



Matante Rosina est heureuse : elle a vu dans le fond de sa tasse à café qu'il fera grand beau temps ce mardi 16 juin 2020 même si quelques petites averses matinale pourraient s'inviter ici et là. Le vent par contre va se renforcer et la mer sera forte. Tout cela est vrai chez-vous ?