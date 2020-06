Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le second tour des municipales est maintenu à Mayotte le dimanche 28 juin 2020, mais il et reporté en Guyane, indique le ministère des outre-mer ce lundi soir 15 juin 2020. C'est en raison d'une circulation toujours active du coronavirus sur le territoire guyanais que cette décision de report a été prise. Mayotte et la Guyane sont les deux seuls départements de France qui restent classé "orange" ce qui signifie que le virus est toujours actif. Le reste des outre-mer et toute la Métropole sont classés "vert". Nous publions ci-dessous le communiqué du ministère des outre-mer (Pjoto d'illustration rb/www.ipreunion.com)

