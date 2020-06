Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 45 minutes

"Ayant pris le relais de l'équipage A il y a quelques jours, l'équipage B de L'Astrolabe poursuit la mission Résilience en apportant son concours dans la zone de Mayotte. Dans les traces de leurs camarades, les matelots de L'Astrolabe vont ainsi pouvoir découvrir à leur tour un terrain de jeu qui ne leur est pas familier. Habitués aux rigueurs de l'hiver austral dans des zones bien moins ensoleillées et beaucoup plus mouvementées que sont les différents archipels du Sud de l'océan Indien, tous vont ainsi découvrir Mayotte et certaines des îles Eparses, dont les eaux leur paraîtront probablement bien plus amicales" indiquent les Forces armées de la zone sud de l'océan Indien (FAZSOI) dans un communiqué que nous publions ci-dessous (photo : FAZSOI)

