BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mercredi matin 17 juin 2020



- Les hôteliers font les yeux doux aux Réunionnais

- Soignants : des dizaines de milliers de manifestants rappellent le gouvernement à ses promesses

- Sondage - Koz azot - Ousa zot i sa passe zot vakans, isi La Rényion ou sinonsa zot i sa sote la mèr ?

- Le Port : "Anti-virus" une exposition sur la crise sanitaire mondiale

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le vent souffle en grosses rafales

Les hôteliers font les yeux doux aux Réunionnais

Comme beaucoup d'autres secteurs, la filière touristique locale a très sévèrement été impactée par les conséquences du Covid-19 et du confinement. Fermeture des établissements et des structures, quatorzaine, puis septaine, obligatoires jusqu'au 1er juillet 2020, nécessité de respecter les nouvelles normes de sécurité sanitaire, autant de contraintes qui mettent à mal un secteur qui emploie 11 500 personnes. Face à cette situation, ils ont décidé de réagir en manifestant ce mercredi 17 juin 2020 devant le tribunal de commerce afin de demander la levée immédiate de la septaine et un plan de relance de la filière. Ils préparent en parallèle leur plan de bataille et de reconquête de l'activité en se rappelant qu'une clientèle consommatrice d'activités touristiques se trouve tout juste à proximité... le Réunionnais

Soignants : des dizaines de milliers de manifestants rappellent le gouvernement à ses promesses

"Finis les applaudissements, place aux rassemblements": après trois mois de crise sanitaire, médecins, aides-soignants et infirmiers ont battu le pavé par dizaines de milliers mardi un peu partout en France pour rappeler le gouvernement à ses promesses sur l'hôpital, mais des affrontements ont terni plusieurs manifestations.

Sondage - Koz azot - Ousa zot i sa passe zot vakans, isi La Rényion ou sinonsa zot i sa sote la mèr ?

Les vacances approchent, et avec elles la reprise des vols vers la métropole. A partir du 10 juillet au maximum, la septaine sera d'ailleurs levée à l'arrivée. Du côté de l'Hexagone, les frontières avec l'Union européenne ont elles aussi rouvert. Dans ce contexte, les vacances, qui semblaient devoir se cantonner à la France, sont de nouveau possibles.

Le Port : "Anti-virus" une exposition sur la crise sanitaire mondiale

Suite à la crise sanitaire, de nombreux artistes proposent du 26 juin au 15 septembre 2020 une exposition sur le thème du déconfinement à La Friche, le centre alternatif d'arts visuels du Port. En plus des approches artistiques, cet événement sera ponctué par des interventions et des conférences.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Le vent souffle en grosses rafales

Matante Rosina a vu dans le fond de son jardin que le vent allait souffler en rafales pouvant atteindre les 80 km/h et comme elle n'a pas envie de voit sas capeline s'envoler, elle a décidé de rester chez elle ce mercredi 17 juin 2020. Notre gramoune le fait d'autant plus volontiers que les températures seront plutôt fraîches. Et chez-vous comment se passent les choses ?