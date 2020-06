Publié il y a 46 minutes / Actualisé le Lundi 15 Juin à 07H08

Matante Rosina a vu dans le fond de son jardin que le vent allait souffler en rafales pouvant atteindre les 80 km/h et comme elle n'a pas envie de voit sas capeline s'envoler, elle a décidé de rester chez elle ce mercredi 17 juin 2020. Notre gramoune le fait d'autant plus volontiers que les températures seront plutôt fraîches. Et chez-vous comment se passent les choses ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

