Ce mercredi 17 juin 2020, la commune de Saint-Joseph a inauguré un tout nouvel ensemble commercial. Patrick Lebreton, maire de Saint-Joseph, la famille Chane-Kuen, porteur du projet, et Régis Durieux, directeur du groupe Leader Price, étaient présents pour l'ouverture de cet espace composé d'une surface supermarché et d'un cabinet médical infirmier. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Joseph.

"Patrick Lebreton, maire de Saint-Joseph était aux côtés de la famille Chane-Kuen, porteur de projet et de Régis Durieux, directeur opérationnel du groupe Leader Price pour l'inauguration de cet ensemble commercial qui comprend une surface supermarché de 400m2 et un Cabinet médical infirmier.

1 an après la pose de la 1ère pierre (le 24 mai 2019), l'ensemble s'apprête à accueillir une clientèle impatiente de découvrir le nouveau visage de ce commerce de quartier qui vient remplacer l'ancienne supérette de 200m2.

Par l'implantation de cette structure, la famille Chane-Kuen participe au développement du quartier sur le plan structurel, économique mais également sur le plan de l'emploi (avec 4 postes créés depuis le 1er juin).

C'est un équipement qui s'inscrit dans un projet global pour le grand secteur des Hauts de l'Ouest de Saint-Joseph et qui vient compléter une offre de services à la population qui s'est structurée, ces dernières années, autour d'équipements de proximité tels que la Maison France Services des Lianes, la Maison Pour Tous de la Plaine des Grègues, l'amélioration des équipements sportifs, l'implantation de logements sociaux à taille humaine,...

Équiper et structurer c'est créer, pour les familles, les conditions d'une vie épanouie, sur le plan social, administratif et économique.

C'est un enjeu de taille pour le développement de ce grand quartier (Plaine des Grègues, Lianes, Bézaves, Carosse,...) qui se situe à quelques 700m d'altitude et à près de 20min du centre administratif et des grands commerces.

L'arrivée de ce nouveau commerce fait souffler un vent de modernité sur le village sans rien enlever à son charme et à la qualité préservée d'un art de vivre à la créole qui nous est cher".