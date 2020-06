BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce jeudi matin 18 juin 2020



- Non à la discrimination politico-judiciaire !

- Environ 725 personnes étaient sans abri en 2019 à La Réunion

- Du chikungunya au Covid-19, mêmes causes, mêmes errements politico-sanitaires

- Le Tampon : c'est la réouverture des piscines municipales

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des éclaircies le matin, des nuages l'après-midi

Non à la discrimination politico-judiciaire !

Avant le confinement, vous aviez aimé Gilbert (Annette) au tribunal, Cyrille (Hamilcaro) l'éternel justiciable, ou encore Nassimah (Dindar) et Jean-Paul (Virapoullé) découvrent leurs convocations en pleine campagne électorale. Vous allez donc adorer l'acte 2, post-confinement, avec Joseph (Sinimalé) le bon père de famille, ainsi que Olivier (Rivière) et Marie-Paule (Balaya) ont gagné trop de sous et devront en répondre devant la justice. En attendant, du côté de la pyramide inversée, on ne voit toujours pas venir de convocation pour une affaire pourtant très similaire à ces deux dernières. Alors que la France (et même le monde) mène une lutte sans merci contre le racisme et les discriminations, nous nous devons de lancer ce cri du coeur : "non à la discrimination politico-judiciaire !"

Environ 725 personnes étaient sans abri en 2019 à La Réunion

Alors que la Fondation Abbé Pierre a publié son rapport annuel sur la situation du logement en France, à La Réunion, entre 300 et 600 personnes sont estimées comme étant sans domicile fixe. Un nombre difficile à déterminer, beaucoup d'entre elles ne se manifestant pas forcément aux différentes structures d'aide

École: des règles assouplies pour permettre le retour de tous lundi

Pour permettre le retour de tous les élèves lundi, le ministère de l'Education a publié mercredi soir un nouveau protocole sanitaire validant la suppression des règles de distanciation physique en maternelle, et une relative souplesse en élémentaire et au collège

Le Conseil d'Etat rejette le recours contre le rachat de Vindémia par le Groupe Bernard Hayot

Dans un avis rendu ce mercredi 17 juin 2020, le Conseil d'Etat a rejeté le recours déposé contre le Groupe Bernard Hayot (GBH) dans le rachat de l'entreprise Vindémia, gestionnaire des magasins Jumbo Score. Son rachat avait été validé par l'Autorité à la concurrence le 26 mai dernier.

Le Tampon : c'est la réouverture des piscines municipales

Jeudi 18 juin 2020, les piscines municipales au public rouvriront leurs portes, et le resteront jusqu'à la prochaine rentrée scolaire. "Suite à la crise sanitaire, les établissements sont soumis à de règles de fonctionnement strictes, limitant notamment le nombre de baigneurs à 10 simultanément dans les bassins et obligeant le port du masque dans les zones d'accueil" note la commune du Tampon avant de préciser qu'une réservation est nécessaire, "étant donné que les créneaux de baignade ne pourront excéder 45 minutes par personnes".

La pa Météo France i di, sé zot i di – Des éclaircies le matin, des nuages l'après-midi

Matante Rosina nous dit qu'il y aura toujours un peu de vent ce jeudi, 18 juin 2020. Elle dit aussi qu'il y aura des éclaircies le matin, des nuages l'après-midi. Notre gramoune prévoit également des températures fraiches et une mer bine agitée. et chez-vous, comment est le ciel ?