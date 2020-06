Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Un bateau à moteur a été retrouvé échoué ce jeudi matin 18 juin 2020, sur les berges du la Rivière du Mât, à Saint-André. Aucune personne n'a été retrouvée à proximité, mais de nombreux paquets de cigarettes été éparpillés sur plusieurs dizaines de mètres tout autour de l'embarcation. Les policiers du commissariat de Saint-André sont intervenus en premier lieu puisque la zone est située à la frontière du secteur police et du secteur gendarmerie. Seuls les gendarmes restent désormais sur place. Un périmètre de sécurité a été mis en place et les investigations se poursuivent. Il s'agit notamment de déterminer la provenance du bateau et de la marchandise. Des recherches par voie aérienne sont également en cours pour retrouver d'éventuelles personnes qui auraient été à bord du bateau avant qu'il ne s'échoue (Photo www.ipreunion.com)

