Après un dernier vol opéré fin mars, Corsair s'est envolé aujourd'hui à 16h21 à destination de Fort-de-France avec près de 200 clients à bord. L'Airbus A330-300 se posera en Martinique à 18h46 heure locales. La compagnie reprend son programme de vols vers les territoires d'Outre-mer, au départ de Charles de Gaulle. A compter du 26 juin, Corsair opérera depuis sa base d'Orly. Nous publions leur communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Tous les collaborateurs sont mobilisées et se réjouissent de pouvoir de nouveau accueillir les clients de la compagnie au sol et à bord, afin d’offrir et de partager de nouvelles expériences de voyages.

La reprise du programme de vols se fait progressivement à destination des Antilles et de la Réunion, sous réserve des contraintes sanitaires avec l’objectif de monter rapidement en puissance. Corsair souhaite desservir de nouveau les territoires d’Outre-mer sur la base d’un vol quotidien, participer au démarrage de l’activité et permettre à ses clients de pouvoir retrouver famille et amis, ou de rejoindre leurs lieux de vacances.

Antilles

Fort-de-France : 18 juin au départ de Roissy, puis le 26 et 27 au départ d’Orly

Pointe-à-Pitre : 20, 23 et 25 juin au départ de Roissy, puis le 27 au départ d’Orly

La Réunion

Les 19, 22 et 24 juin au départ de Roissy

Les 26, 27 et 28 juin au départ d’Orly

L’ensemble des vols sera opéré dans le strict respect des mesures sanitaires imposées par les Autorités afin de permettre aux clients de voyager en toute sérénité. Toutes les mesures préventives indispensables seront appliquées sur l’ensemble du parcours clients.

La compagnie a le plaisir de pouvoir de nouveau accueillir ses clients au sein de ses agences de ventes ouvertes depuis lundi 15 juin en Guadeloupe, en Martinique et sur l’île de la Réunion. A Orly, un corner vente sera mis en place à Orly 3, à compter du 26 juin, au niveau des comptoirs d’enregistrement.