Alors que la Fondation Abbé Pierre a publié son rapport annuel sur la situation du logement en France, à La Réunion, environ 725 personnes sont estimées comme étant sans domicile fixe. Un nombre difficile à déterminer, beaucoup d'entre elles ne se manifestant pas forcément aux différentes structures d'aide. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le 115, qui prend en charge les appels des personnes cherchant un hébergement d'urgence, a par ailleurs reçu près de 43.500 appels, concernant 2.581 demandes d'aide en 2019. Un chiffre en hausse par rapport à l'année précédente, avec 41.823 appels.



La Fondation Abbé Pierre souligne par ailleurs que parmi les demandeurs de logement social, environ 10.800 personnes sont hébergées chez des proches, et n'ont donc pas de logement à eux, et 467 sont en structure.



Au total, ce sont 817 places qui sont disponibles en hébergement d'urgence. A noter que pendant le confinement, 100 nouvelles places ont été ouvertes pour prendre en charge les personnes sans abri et les protéger du Covid-19. "La bonne nouvelle, c'est que la quasi-totalité de ces personnes ont pu être relogées après le déconfinement, ou le seront bientôt" a souligné Matthieu Hoarau, directeur régional de la fondation.

- Objectif "0 SDF" -

Aujourd'hui, la fondation souhaite atteindre un territoire "0 SDF". Pour se faire, elle interpelle les politiciens à s'engager pour offrir des solutions pérennes pour les sans-abris. Car pour l'heure, selon la fondation, nombreux SDF refusent d'être logés en hébergement d'urgence et préfèrent trouver des solutions alternatives.



Cinq objectifs ont donc été dressés par la fondation : reconnaître et respecter la déclaration des droits des personnes sans-abri, renforcer la domiciliation et la lutte contre le non-recours aux droits, fournir les services de bases dans sa commune, engage sa ville dans une démarche "logement d'abord", et enfin réaliser un diagnostic fiable et fixer des objectifs de résultats à atteindre.



as / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com