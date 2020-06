BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce vendredi matin 19 juin 2020 :



- Et pourtant, si compter avait du bon...

- Elle débourse plus de 100 euros pour une formation à poste qui n'existe pas

- Du chikungunya au Covid-19, mêmes causes, mêmes errements politico-sanitaires

- Le RSMA lance sa nouvelle campagne de recrutement

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des rafales de vent attendues dans le sud

Les statistiques ethniques sont interdites en France : et pourtant, si compter avait du bon...

"Nous sommes une Nation où chacun, quelles que soient ses origines, sa religion doit trouver sa place. Est-ce vrai partout et pour tout le monde ? Non." Ces mots ont été prononcés par Emmanuel Macron lors de son allocution du dimanche 14 juin 2020. Ils sonnent comme un un aveu, une reconnaissance, au plus haut sommet de l'État, des discriminations et inégalités existant en France. Et après ? Les disparités de traitement selon la confession religieuse, la couleur de peau ou la consonance du nom étant établies, peut-être serait-il temps de revoir notre modèle d'intégration. Peut-être serait-il temps de forcer la main au destin, d'instaurer des statistiques ethniques et imposer des quotas. Peut-être...

Elle débourse plus de 100 euros pour une formation à poste qui n'existe pas

Le vice n'a pas pris de repos pendant le confinement, il a même fleuri pour profiter de la détresse des gens. Au moins un vingtaine de personnes, victimes d'une arnaques à l'embauche, l'ont malheureusement appris à leurs dépens. Toutes ont cru se rendre à un entretien d'embauche pour être secrétaire dans un cabinet d'avocats, avant d'apprendre une fois sur place que le poste n'a jamais existé. Avant cela elle ont financé une partie de la formation soi-disant nécessaire à l'emploi. L'une des victimes, qui a déposé plainte ce jeudi 18 juin 2020, témoigne pour Imaz Press.

Du chikungunya au Covid-19, mêmes causes, mêmes errements politico-sanitaires

D'une épidémie à l'autre, il apparaît que l'on ne tire pas vraiment de leçons. La crise sanitaire du chikungunya, qui a rudement affecté La Réunion, n'a pas été mise à profit, au niveau national, pour éviter que se reproduisent les erreurs qui en avaient fait une catastrophe sanitaire. On retrouve pourtant au nombre des personnalités de la santé nationale et internationale, deux stars coqueluche des médias, Antoine Flahaut et Didier Houssin.

Le RSMA lance sa nouvelle campagne de recrutement

Ce jeudi 18 juin 2020, le Régiment du service militaire adapté de La Réunion (RSMA) a dévoilé lors d'une conférence de presse, à la Caserne Lambert de Saint-Denis, sa nouvelle campagne de recrutement. Cette conférence s'est tenue en en présence du Colonel Julien Maurel, Commandant le Régiment du Service Militaire Adapté de La Réunion et d'Isabelle Rebattu, Sous-préfète chargée de mission cohésion sociale et jeunesse. Cette rencontre a permis de faire le point sur les perspectives de recrutement du RSMA et les enjeux de la formation et de l'insertion des jeunes en cette période de crise inédite (Photo RSMA).

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des rafales de vent attendues dans le sud

Ce vendredi 18 juin 2020, Matante Rosina prévoit de grosses rafales de vent sur la côte sud-ouest de l'île, avec des vents pouvant atteindre les 80 km/h. Mais heureusement, le soleil sera quand même au rendez-vous pour palier à ces bourrasques. Les températures resteront saisonnières. Attention à la houle si vous sortez en mer !