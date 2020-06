Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Alors que va démarrer la campagne sucrière le lundi 29 juin, la préfecture appelle automobilistes et motocyclistes à la plus grande prudence. En effet, les camions cachalot et de larges tracteurs agricoles feront leur retour sur les routes pour transporter les cannes à sucre, et ce jusqu'à la fin de la campagne sucrière au mois de décembre. Nous publions le communiqué rappelant les règles de sécurité ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

