Face à la situation inédite créée par la crise sanitaire du Covid-19 et afin de ne léser aucun candidat tout en maintenant le sérieux et l'exigence du baccalauréat, le ministre de l'Éducation nationale a pris la décision que toutes les épreuves terminales de la session 2020 du baccalauréat seraient passées en contrôle continu. En effet, la préparation et l'organisation des épreuves du baccalauréat et du diplôme national du brevet impliquent plusieurs semaines de mobilisation des personnels de l'éducation nationale, l'impression de plusieurs centaines de sujets, représentant plus de 100 millions de pages, et la convocation de deux millions d'élèves, en France mais aussi à l'étranger, de la mi-mai au début du mois de juillet. A La Réunion, 12 524 candidats inscrits sont cette année au baccalauréat, dont 227 relevant du ministère de l'Agriculture.

