Le Conseil de l'Ordre des Médecins, alerté par les informations préoccupantes sur la réduction significative de l'activité de vaccination au cours de la crise sanitaire et du confinement (Rapport du Groupe EPI-PHARE) souhaite appeler la population à reprendre immédiatement les calendriers vaccinaux des enfants et des personnes fragiles. Nous publions le communiqué ci-dessous.

Les conséquences de santé publique à très court terme sont préoccupantes. En effet, la réduction du taux de couverture vaccinale vis à vis de maladies épidémiques comme la grippe saisonnière (Campagne de vaccination actuelle) ou contre les maladies infantiles à fort potentiel de contagiosité ou de sévérité (Rougeole, Oreillons, Rubéole, Coqueluche, Hemophilus) facilite l'apparition de foyers de transmission et constitue une menace individuelle pour les individus non protégés.



La crise sanitaire a fait découvrir à tous la notion de contagiosité évaluée par le R0, le nombre de personnes qui peuvent être contaminées par un malade. Pour la Rougeole et la Coqueluche, le R0 est supérieur à 15 , pour Oreillons et la Rubéole il est estimé entre 5 et 7 et pour la Grippe saisonnière entre 2 et 3.

On rappelle que le Ro pour le Coronavirus SARS-CoV2-2019 (Covid-19) etait estimé entre 2 et 3 en début de gestion de la pandémie.

Le risque d'émergence de voyers est donc significatif.



Le médecins traitants et pédiatres sont en mesure de guider les familles et les parents pour mettre à jour leur programme individuel de vaccination.