Ce jeudi 18 juin 2020, le Régiment du service militaire adapté de La Réunion (RSMA) a dévoilé lors d'une conférence de presse, à la Caserne Lambert de Saint-Denis, sa nouvelle campagne de recrutement. Cette conférence s'est tenue en en présence du Colonel Julien Maurel, Commandant le Régiment du Service Militaire Adapté de La Réunion et d'Isabelle Rebattu, Sous-préfète chargée de mission cohésion sociale et jeunesse. Cette rencontre a permis de faire le point sur les perspectives de recrutement du RSMA et les enjeux de la formation et de l'insertion des jeunes en cette période de crise inédite (Photo RSMA)

Des centaines de stagiaires vont reprendre le chemin de la formation professionnelle en milieu militaire, à l'occasion d’une reprise "progressive" des cycles de formation conduisant vers 38 métiers. "Des mesures exceptionnelles ont été prises pour accueillir les premières cohortes dans le respect strict des mesures barrière et des recommandations sanitaires. Il a fallu repenser la vie au sein du camp, mais aussi dans de nombreuses activités du quotidien" précise le commandant Julien Maurel.

La reprise de la campagne de recrutement du RSMA "est une bonne nouvelle". Cette institution est l'un des plus grands centres de formation, présente sur 7 territoires des outre-mer. "À La Réunion, elle présente un taux de réussite assez exceptionnel : alors qu'il s'adresse essentiellement à des jeunes en situation d'échec, elle réussit à insérer, au minimum, 80 % des 1 400 jeunes, dont 23% de jeunes filles, qui passent par ses rangs chaque année" note l"armée

- La formation, un tremplin vers l’insertion durable -

Le RSMA œuvre à l’insertion professionnelle des jeunes Réunionnais et Réunionnaises de 18 à 25 ans, éloignés de la formation et de l’emploi. Chaque année, environ 1 400 volontaires sont ainsi formés à un métier. 'Avec 38 formations animées par des professionnels, le RSMA travaille en lien étroit avec les entreprises pour proposer une offre adaptée aux besoins du marché de l’emploi à La Réunion. 8 jeunes sur 10 sont insérés à l’issue de leur passage au régiment. Chaque année on fait évoluer nos formations en fonction des besoins du marché. On supprime des formations, on en ajoute, … on est à l’écoute des attentes de notre territoire" indique le commandant Julien Maurel.

Claudine Minatchy a intégré le régiment RSMA en mai 2018, comme volontaire stagiaire. Cet apprentissage lui a permis d’intégrer une formation d’agent d’escale commercial proposée par Air Austral et d’obtenir le titre professionnel qui lui ouvre les portes du métier. Elle répond à Imaz Press, regardez

- Plus de 400 places disponibles en formation d’ici la fin 2020 -

Cette campagne de recrutement s’inscrit dans un contexte bien particulier. "En effet, il est impossible de passer outre les effets durables de la crise sanitaire liée au COVID 19 et la crainte d’une crise économique qu’elle génère sur un territoire où le chômage touche déjà près de 40% des 15-29 ans" souligne l'armée.

Durant le confinement, l’activité du RSMA "n’a jamais cessé ses activités". Aujourd’hui, les formations 2020 se poursuivent avec le même niveau d’exigence et les recrutements reprennent : plus de 400 places sont disponibles d’ici la fin de l’année dans les 38 filières du régiment. "On intègre une centaine de jeunes par mois dans nos rangs, ce n’est pas comme le système scolaire. Tous les mois des jeunes finissent leurs formations, d’autres la commence, on est en perpétuel mouvement" souligne le commandant du RSMA

Cette année campagne porte des messages positifs et mobilisateurs auprès de la jeunesse. "C'est tout l’objet du mot d’ordre " Prends ta place ". Chacun peut agir et trouver sa place, au régiment, dans son travail, dans la société. " Le RSMA c’est l’école de la vie, on y trouves ta place en tant que citoyen, en tant que Français" estime la sous-préfète Isabelle Rebattu

-Faciliter l’insertion et la relance par le dispositif des emplois francs -

A noter qu'à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2022, les volontaires issus du RSMA Réunion sont éligibles au dispositif des emplois francs, soit jusqu’à 15 000 euros d’aide à l’embauche pour un CDI temps plein. Une aide significative pour les entreprises locales, un tremplin pour l’insertion des jeunes volontaires du RSMA.

