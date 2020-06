Publié il y a 7 heures / Actualisé il y a 1 heures

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi matin 20 juin 2020 :



- Déboulonner les statues, c'est bien, apprendre la vraie Histoire, c'est mieux

-Les cinémas et casinos rouvrent lundi, les stades le 11 juillet

- Covid-19 : un restaurateur de l'ouest se retourne contre contre son assureur

- Journées européennes de l'archéologie : une édition en numérique

- Saint-Denis : quatre automobilistes conduisaient sans permis

- Le Covid-19 a vidé les chemins de Saint-Jacques de Compostelle

- La pa Météo France i di, sé zot i di - L'est sous la pluie et la grisaille

