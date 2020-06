Chaque année, 15 000 jeunes Réunionnais d'une même classe d'âge arrivent au terme de leur parcours de citoyenneté débuté au collège. Ce parcours vise à les sensibiliser aux sujets de défense, de sécurité et à les ouvrir à leurs responsabilités de citoyens engagés dans la vie de leur pays. Il se déroule en trois étapes : l'enseignement de défense, le recensement en 3 phases, et la journée défense et citoyenneté. Nous publions ci-dessous le communiqué du centre du service national de La Réunion/Mayotte.

Le Parcours de citoyenneté se déroule en trois étapes :

• L’enseignement de défense

Dispensé dans le cadre des programmes des classes de 3ème et de 1ère, la sensibilisation au devoir de défense fait partie intégrante de l’enseignement civique qui porte sur les principes et l’organisation générale de la défense nationale et de la sécurité collective (Europe, ONU). Le but de cet enseignement civique est de conduire une réflexion sur la politique de défense, sur la sécurité et sur la diversité des menaces dans le monde actuel.

• Le recensement en trois phases



1 ère phase : tous les jeunes Français, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire.

2 ème phase : à l’issue de cette démarche, la mairie remet une attestation de recensement. Les données issues du recensement permettent également d’être inscrit d’office sur les listes électorales à 18 ans.

3 ème phase : le trimestre suivant le recensement en mairie, le jeune recensé doit se connecter surle site " majdc.fr " et créer son compte avant de pouvoir

suivre sa situation et obtenir tous les renseignements nécessaires à sa convocation à la journée défense et citoyenneté.

• La journée défense et citoyenneté (JDC)

La JDC constitue la dernière étape du parcours de citoyenneté. Elle est obligatoire et doit être réalisée avant l’âge de 18 ans tout en pouvant être régularisée

jusqu’à l’âge de 25 ans.

La JDC vise à sensibiliser chaque citoyen sur son environnement, la démocratie et les enjeux de sécurité et de défense. Elle constitue une occasion unique de contact direct avec la communauté militaire et de découverte de multiples métiers et spécialités, civils et militaires qu’offrent aujourd’hui les

armées aux jeunes français.

Plus de 390 JDC se déroulent chaque année à La Réunion sur 6 sites répartis autour de l’île. En fin de journée, un certificat de participation est remis à chaque participant. Ce certificat officiel est obligatoire pour les inscriptions aux différents examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique (permis de conduire, BAC, études scolaires, etc.).

A l’issue de ce parcours de citoyenneté le jeune citoyen français dispose des clefs de compréhension nécessaires pour s’affirmer comme un citoyen responsable prêt à s’investir au service de la collectivité.