Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

Depuis octobre 2019, 150 citoyens tirés au sort travaillent, au sein de la Convention pour le climat, sur les actions à mettre en place pour protéger l'environnement et atteindre une baisse d'au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Le groupe rend ses conclusions au gouvernement ce dimanche 21 juin 2020. Deux Réunionnais, Guillaume Robert, habitant Les Avirons, et Tristan Dourouguin, étudiant en métropole originaire du Port, ont participé activement aux débats et à réflexion.

