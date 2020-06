Ce dimanche 21 juin n'est pas seulement jour de Fête de la musique, c'est aussi (et surtout) la Fêtes de pères. Une belle journée pour montrer votre reconnaissance à papa, et de lui offrir autant de cadeaux qu'à maman il y a trois semaines. Les hommes aussi aiment les petites attentions, il n'y pas de raison. Un mug ou un t-shirt avec inscrit "meilleur papa du monde", une paire de chaussures, une machine à café dernier cri... Ou bien, un bouquet de fleurs, un bijou, une peluche en coeur. En 2020, que tous les papas assument leurs goûts ! (Photo rb/www.ipreunion.com)

Au-delà des cadeaux, cette journée et l'occasion de les remercier, les honorer et profiter un maximum de leur présence.

L'équipe d'Imaz Press souhaite une excellente fêtes des pères à tous les papas Réunionnais, jeunes et plus et âgés. Avec une pensée toute particulière et chaleureuse à ceux qui ont récemment perdu le leur.

