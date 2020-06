Retrouvez tous les chantiers en cours et les évènement à venir sur les axes routiers cette semaine. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

-Chantiers en cours-

RN1 - La Possession/Le Port - Travaux de nettoyage divers

Sur la RN1 entre La Possession et Le Port, travaux de nettoyage divers jusqu'au vendredi 12 juin. BAU neutralisée de 7h à 14h.

RN2 - St Denis/Ste Marie - Travaux d'entretien des espaces verts

Sur la RN2 entre St Denis et Ste Marie, travaux d'entretien des espaces verts du lundi 22 au vendredi 26 juin de 8h à 15h. Travaux sur accotement dans les deux sens. Pas de gêne mais la prudence est requise dans le secteur.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'aiguillage et de tirage de câbles

Sur la RN2 à Ste Rose secteur Bonne Espérance, travaux d'aiguillage et de tirage de câbles jusqu'au mardi 30 juin. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux de réalisation de murets de sécurité

Sur la RN2 à Ste Rose Bois Blanc, travaux de réalisation de murets de sécurité jusqu’au mardi 30 juin. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Marie - Travaux sur l'ouvrage d'art Les Jacques

Sur la RN2 à Ste Marie, pour permettre la suite des travaux sur l’ouvrage d’art Les Jacques, le giratoire sera fermé les nuits du lundi 22 au vendredi 26 juin inclus de 20h à 5h selon les besoins du chantier. Une déviation sera mise en place par la RN2 et les voiries communales.

RN3 - St Pierre Mon Caprice - Travaux de réparation du lit d'arrêt

Sur la RN3 à St Pierre dans le secteur Mon Caprice, pour permettre des travaux de réparation, le lit d’arrêt sera fermé jusqu’à nouvel ordre. Il est demandé aux poids lourds d’être prudents dans le secteur.

RD12 - St Leu - Travaux de construction d’un mur de soutènement et parapets

Sur la RD12 Route des Colimaçons à St Leu secteur Bois de Nèfles, travaux de construction d’un mur de soutènement et parapets jusqu'au lundi 17 août. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD13 - St Leu/Route de Bras Mouton - Travaux de réalisation d'un mur de soutènement

Sur la RD13 Route de Bras Mouton à St Leu PR4+50, travaux de réalisation d'un mur de soutènement jusqu'au vendredi 4 septembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD25 - St Leu/Route de Grand Fond - Travaux de suppression de radier

Sur la RD25 Route de Grand Fond à St Leu au PR2+700, travaux de suppression de radier jusqu'au mardi 30 juin. Circulation alternée de 7h à 17h.

RD3 - Le Tampon/Route Hubert Delisle - Travaux de renforcement de chaussée

Sur la RD3 Route Hubert Delisle au Tampon PR210, travaux de renforcement de chaussée jusqu'au vendredi 3 juillet. Circulation alternée de 8h à 16h.

-Chantiers à venir-

RN1 - St Louis/St Pierre - Travaux de fauchage et taille de haies en TPC

Sur la RN1 entre l'échangeur Bel Air à St Louis et celui de la Ravine Blanche à St Pierre, travaux de fauchage et taille de haies en TPC les nuits du lundi 22 au jeudi 25 juin inclus. Voies de gauche neutralisées de 20h à 5h dans les deux sens.

RD3 - Saint Paul / Le Guillaume - Travaux de pose de poteaux télécom

Sur la RD3 Route Hubert Delisle à St Paul secteur Le Guillaume, travaux de pose de poteaux télécom du lundi 22 juin au vendredi 31 juillet. Circulation alternée de 6h à 15h.

RD41 - RD41 Rte de le Montagne - Travaux de renforcement de chaussée

Sur la RD41 Route de la Montagne secteur Ravine à Malheur, travaux de renforcement de chaussée du lundi 22 au vendredi 26 juin. Circulation alternée et vitesse limitée à 30km/h de 8h30 à 15h30.

-Evènements hors chantiers-

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le dimanche 21 juin de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.