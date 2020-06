Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Dimitri Payet, le footballeur réunionnais de l'OM, a annoncé sur ces réseaux sociaux la naissance prochaine de son enfant. "Je vous annonce la livraison d'un futur petit paquet. Il n'y en avait plus sur Amazon, alors celui-ci a été commandé au magasin de l'amour Coeur rouge, et avec livraison gratuite" écrit-il avec en illustration la photo d'un colis disant "Mini nus arrive en 2020". Dimitri Payet et son épouse ont déjà 3 enfants (Photo archives rb/www.ipreunion.com

