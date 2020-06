Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

Répondant à un appel national, des militants anti-racisme et anti-colonialisme se sont rassemblés sur la place de la Victoire à Saint-Pierre. Il s'agissait de protester contre les injustices et les violences raciales, un mouvement devenu mondial depuis la mort de George Floyd, un afro-américain tué par un policier blanc. Dans le prolongement de cette mobilisation est également posée la question sur la nécessité de déboulonner ou non les statues des personnages historiques esclavagistes et colonialiste. Les militants réunis à Saint-Pierre ont répondu à cette interrogation : symboliquement ils ont recouvert de peinture noire la plaque de la rue François de Mahy. Ils ont aussi aspergé de peinture rouge - "couleur du sang versé par sa faute" -, les mains et la tête de la statue à l'effigie de cet homme politique réunionnais qui a été ministre des Colonies de 1882 à 1888 (Photo :capture vidéo)

