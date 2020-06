BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce lundi matin 22 juin 2020



Retour obligatoire à l'école pour les marmailles ce lundi

Emmanuel Macron l'avait annoncé dimanche 14 juin 2020 : toutes les écoles rouvrent ce lundi matin, en dehors des lycées. Tous les niveaux sont donc attendus sur les bancs de l'école, dans le respect des règles sanitaires. Le protocole a d'ailleurs été allégé pour permettre à tous les élèves de se rendre en classe. D'ailleurs, en ce début de troisième phase de déconfinement, les marmailles ne seront pas les seuls à reprendre leur routine : à l'aéroport de Gillot, les boutiques rouvrent enfin leurs portes, alors que la fréquence des vols commence peu à peu à ré augmenter. Une reprise qui concerne donc enfants comme adulte ce lundi. Imaz Press sera en live, suivez-nous

Covid-19 : un reconfinement envisagé en Guyane

Dans un communiqué de presse diffusé ce dimanche 21 juin 2020, le cabinet du Premier ministre donne la nouvelle stratégie de lutte face au Covid-19 en Guyane, territoire ultramarin à présent particulièrement touché par le virus. En seulement 24 heures, 278 cas positifs ont été recensés. Le nouveau bilan est donc de 2.441 cas depuis le début de l'épidémie avec 111 patients hospitalisés dont 14 en réanimation. Six personnes ont également perdu la vie. Nous publions ci-dessous le communiqué du cabinet du Premier ministre.

La bonne barquette d'Imaz : le Bar A 4 : vraiment très bon

Les amateurs de "mangé zarab" font la queue dans ce petit restaurant de la rue Eugène Dayot, à Saint-Paul. Des plats indiens et aussi samoussas, piments farcis, beignets bringelles - sans oublier les douceurs typiques - régalent la clientèle, qui peut manger sur place

Opération de démoustication à Saint-Gilles

Suite à la recrudescence de signalements de cas de dengue sur le territoire saint-paulois, notamment dans les quartiers de Saint-Gilles et dans le lotissement Bellevue, des opérations de démoustication sont prévues. Les agents procéderont à des traitements les nuits du mercredi 24 au jeudi 25 juin 2020 et du dimanche 28 au lundi 29 juin, entre minuit et cinq heures du matin.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps fait-il chez vous ?

Matante Rosina a rendu visite à plusieurs de ses amies ce week-end. Du coup, elle est un peu fatiguée et elle n'a pas pu bien regarder dans le fond de sa marmite pour prévoir le temps de ce lundi 22 juin 2020. Pouvez-vous l'aider et lui dire quel temps il fait chez-vous ?