Les amateurs de "mangé zarab" font la queue dans ce petit restaurant de la rue Eugène Dayot, à Saint-Paul. Des plats indiens et aussi samoussas, piments farcis, beignets bringelles - sans oublier les douceurs typiques - régalent la clientèle, qui peut manger sur place (Photo Matante Mimose)

Nous avons eu le choix entre le poisson combava, le Kalia poulet et le tandoori poulet. Nous repartons avec le Kalia, une sorte de cari poulet, avec cette odeur caractéristique d’épices indiennes qui rappelle le briani. La barquette est au format XL, on regrette déjà moins les 7 euros demandés. On finit par ne pas les regretter du tout : le plat est très bon. Le jeu d’épices fait parler la cannelle et le curry, avec un soupçon de cotomili. Efficace.

Le poulet est accompagné de riz, basmati bien sûr, imbibé de sauce, de grains rouges et de pommes de terre sans doute trop cuites et trop grosses. En condiment : une sorte de petite salade croquante réalisée avec des juliennes de concombre et de carotte, assaisonnées d’une sauce sucrée-salée-pimentée sur le principe du chutney.

Une adresse à retenir.

Accueil : aimable / Hygiène apparente : correcte / Quantité : généreuse / Service : correct / Qualité gustative du plat dégusté : très bon / Possibilité de manger sur place : oui / Parking dédié : non

On a aimé : le rapport quantité-qualité-prix

On aurait aimé : pas grand-chose de plus !

Date de la visite : Mars 2020

Le Bar à 4 est situé au bout de la rue Dayot à Saint-Paul, sur la droite dans le sens des voitures. 0262 45 50 25

Note globale : 4 barquettes

Une barquette : Juste si on faim

Deux barquettes : Assez bon, mon ventre est plein

Trois barquettes : Très bon, on revient demain

Quatre barquettes : Exceptionnel, divin !

Cette appréciation n’engage que son auteur, vous pouvez avoir une expérience différente.

Matante Mimose / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com