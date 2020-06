Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

Ce lundi 22 juin 2020 est la 20ème journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe, et de reconnaissance aux donneurs. Le CHU de La Réunion, où un service es dédié au prélèvement d'organes et de tissus, inaugure une nouvelle campagne de communication avec un slogan : "un lien qui nous unit tous". Une nécessité compte tenu du faible nombre de dons et de greffes cette année, notamment à cause du confinement. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

