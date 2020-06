BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mardi matin 23 juin 2020



Municipales riment aussi avec intercommunales

Les électeurs réunionnais éliront le 28 juin prochain 17 maires, 7 ayant déjà été élus lors du premier tour le 15 mars dernier. Mais pas seulement. Ce scrutin revêt un autre enjeu stratégique, celui de l'élection des conseillers communautaires qui siègeront dans les différentes " interco " de l'île (CIVIS, CINOR, CIREST, TCO, CASUD) et qui définiront donc le cap des politiques publiques de ces collectivités qui montent en puissance au fil des lois de décentralisation, attirant la convoitise des différents candidats.

Grand Raid : les meilleurs traileurs du monde en approche

La petite phrase, au milieu de sa chronique pour le journal L'Équipe, était presque passée inaperçue : "J'attends de voir quelle sera la situation en septembre pour peut-être courir sur un événement en octobre ou novembre." François D'Haene envisage de reprendre la compétition en octobre, mois au cours duquel s'élancera le Grand Raid, dont il est quadruple vainqueur. Si sa participation n'est pas encore confirmée, celles d'autres traileurs de renom le sont. Grégoire Curmer, vainqueur de la dernière Diagonale des fous l'année dernière, courra le Trail de Bourbon en 2020.

Transports en commun : les règles de distanciations peu à peu supprimées

Depuis environ deux semaines, les règles de distanciations physiques sont peu à peu allégées sur les différents réseaux de transports en commun de l'île. Si le masque reste obligatoire, tous les sièges sont désormais de nouveau accessibles.

Saint-Paul : enquête sur la construction d'une centrale photovoltaïque

Du 30 juin au 07 août 2020, les mairies de Saint-Paul, du Port et de La Possession lance une enquête ouverte au grand public. Cette étude consiste à connaître l'avis de la population sur la demande de construire une centrale photovoltaïque sur l'ancienne décharge de Cambai, sur le territoire de la commune de Saint-Paul.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Du soleil le matin et quelques nuages l'après-midi

Matante Rosina prévoit du beau temps pour ce mardi matin 23 juin 2020. Elle ajoute qu'il y aura quelques nuages et même des petites averses l'après-midi. Notre gramoune prévoit aussi des rafales de vent soufflant à, 50 km/h sur le sud et une mer agitée. Et chez-vous, quel temps fait-il ?