La société de télécommunications Orange annonce, ce mardi 23 juin 2020, le lancement d'une vaste campagne de communication sur les risques d'addiction aux outils digitaux. Cette a campagne a pour but de rediriger les Réunionnais vers la culture et soutenir l'économie du secteur, en difficulté. Nous publions le communiqué ci-dessous.

Après cette période de crise sanitaire inédite, Orange Réunion souhaite apporter son soutien au secteur culturel à la Réunion avec une action innovante de sensibilisation aux bonnes pratiques du numérique.

Conscient de sa responsabilité sociale en tant qu’acteur de la révolution digitale, Orange souhaite aller plus loin et proposer son soutien aux acteurs locaux de la culture avec une campagne de communication pour sensibiliser sur les risques d’addiction aux outils digitaux.

Cette campagne invite le public réunionnais à la déconnexion pour mieux profiter d’une œuvre culturelle en mettant en avant chaque mois sur les réseaux sociaux d’Orange des acteurs et leur coup de cœur artistique du moment.

Elle vise également à promouvoir la filière culturelle réunionnaise et aider à la relance économique d’un secteur fortement impacté par la crise du Covid-19

Pour Jean Marc ESCALETTES, directeur Orange Réunion Mayotte : "Cette période a été particulièrement difficile pour l’économie de la culture. Le numérique a permis de maintenir le lien et de continuer pendant le confinement à se cultiver avec par exemple les visites virtuelles des grands musées. Mais aujourd’hui avec un retour progressif à une vie normale, je suis heureux de pouvoir faire passer ce message de déconnexion et de contribuer à la relance à la Réunion d’un secteur indispensable à notre société".

Pour Jean Luc SCHNEIDER, Directeur Editorial des Bulles dans l’Océan : "C’est vraiment intéressant qu’un opérateur puisse inciter les lecteurs à s’intéresser aussi aux livres et pas uniquement au support numérique, une initiative originale dont nous avons vraiment besoin, il faut soutenir tous les acteurs de la Culture à la Réunion surtout en cette période de reprise progressive des activités."

Vous êtes un professionnel du secteur ? (libraire, disquaire, galerie d’art, salle de spectacle ...) et vous souhaitez participer à cette initiative, il vous suffit simplement d’adresser votre candidature à l’adresse suivante : relancons.leconomieculturelle@orange.com