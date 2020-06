Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Julie Legros, coach sportive et influenceuse réunionnaise, est la cible de campagnes de cyber-harcèlement depuis quelques temps. Mise en avant pendant le confinement, alors qu'elle animait des live Facebook sur la page de Réunion la 1ère, la jeune femme a subi, en plein direct parfois, de nombreuses remarques sexistes, voire des insultes. Elle dénonce aujourd'hui cette situation. "Je n'avais jamais pensé que partager ma passion me ferait vivre ce genre de situation. Une situation d'impuissance et de vulnérabilité. Je n'ai plus les mots face à ces actes" a-t-elle écrit sur sa page Facebook. (Photo Julie Legros)

