Matante Rosina prévoit du beau temps pour ce mardi matin 23 juin 2020. Elle ajoute qu'il y aura quelques nuages et même des petites averses l'après-midi. Notre gramoune prévoit aussi des rafales de vent soufflant à, 50 km/h sur le sud et une mer agitée. Et chez-vous, quel temps fait-il ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

