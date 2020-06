Depuis environ deux semaines maintenant, les règles de distanciations physiques sont peu à peu allégées sur les différents réseaux de transports en commun de l'île. Si le masque reste obligatoire, tous les sièges sont désormais de nouveau accessibles. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Après un décret allégeant les mesures de distanciations sociales, il a été laissé à l'appréciation des différents réseaux la façon dont organiser leurs bus. Chez Car jaune comme chez Citalis, la neutralisation de certains sièges a donc été levée.



"Avec la circulation très faible du virus dans l'île, nous avons estimé qu'il n'était pas nécessaire de continuer à imposer aux voyageurs d'occuper seulement la moitié de l'espace" indique le réseau Car jaune. "De plus, on ne pouvait pas continuer à justifier de laisser des voyageurs à quai alors que les bus étaient à moitié vides" continue-t-il.



A partir de mercredi, il sera d'ailleurs de nouveau possible de se procurer un titre de transport directement dans le bus. "Nous allons tout de même encourager les voyageurs à faire l'appoint, pour limiter les manipulations d'argent" explique le réseau.



En moyenne, 50% à 60% de la clientèle est de retour dans les transports. "Dans ces conditions, il n'y a pas de saturation du réseau" souligne par ailleurs la Transdev. Enfin, la totalité des réseaux de transport fonctionnent désormais totalement. Un retour à la normale, seulement marquée par le port du masque obligatoire, à bord des bus et en gare.



