Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le championnat d'entreprenariat pour les jeunes EPA Réunion a annoncé les lauréats des catégories collèges, lycées et BTS ce mardi 23 juin au matin. 4 mini-entreprises lauréates (dont 2 ex-aequo) ont été entendues et applaudies par l'ensemble des mini-entreprises candidates, les équipes d'EPA Réunion ainsi que leurs partenaires. Des projets récompensés pour leur aspect responsable et respectueux de l'environnement. Voici le communiqué d'EPA Réunion. (Photo : Collège Simon Lucas)

