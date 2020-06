BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mercredi matin 24 juin 2020



L'Histoire de La Réunion, c'est aussi le sinistre Bumidom

Alors que la France fait actuellement face à ses fantômes du passé colonialiste et esclavagiste, le site Loopsider a récemment mis en avant un autre pan douloureux de l'histoire de France, souvent méconnu, celui du Bumidom. Si à La Réunion, ce terme est certainement tristement évocateur pour les plus âgées, les jeunes générations, quant à elles, ignorent pour la plupart les tenants et aboutissants de cette histoire qui nous touche directement, et qui fait d'ailleurs toujours l'actualité. Sans doute parce que des centaines de milliers d'Ultramarins, dont des dizaines de milliers de Réunionnais ont été exilés avec leur "accord" vers un improbable ailleurs prometteur.

Nout linvité Huguette Bello i répon azot

Ce mercredi 24 juin 2020 c'est Huguette Bello, députée et candidate à la mairie de Saint-Paul, qui est l'invitée de notre émission "Nout linvité i répon azot" diffusée en Facebook live. Comme à chaque fois, cette interview en direct durera 45 minutes environ. Après un premier temps de questions-réponses entre notre interlocutrice et notre journaliste d'une dizaine de minutes, ce sera à votre tour de poser toutes vos questions. Elles seront relayées par nos journalistes et Huguette bello répondra en direct. A vos questions et à vos commentaires

Campagne du second tour : les candidats auront-ils réussi à vous convaincre ?

Premier tour des municipales : 15 mars, second tour : 28 juin... Entre les deux scrutins, le fossé est large. La faute au coronavirus et au confinement. Le second tour, prévu initialement le 22 mars, se déroule donc plus de deux mois après. Entre temps il a fallu jongler avec les différents scénarios envisagés : refaire un premier tour ? Attendre 2021 pour le second ? La situation sanitaire permet finalement un scrutin ce dimanche 28 juin, mais entre temps la campagne électorale s'est est trouvée bien différente. Les meetings politiques étant interdits à cause du Covid-19, il a fallu trouver pour les candidats d'autres moyens de gagner le coeur des électeurs.

TCO : randonnée guidée dans le cirque de Mafate

Dès ce dimanche 28 juin, le TCO propose un panel de sorties, afin de découvrir les richesses de l'Île. À la Rivière-des-Galets, une balade de 3 heures 30 vous amènera jusqu'à une des 6 portes d'entrée du cirque Mafate, où vous pourrez admirer les remparts de Dos d'Ane et de Sans-soucis. " Après cette rando, vous ferez une pause pour un pique-nique traditionnel et convivial, servi dans une vanne et feuille de banane, réalisé au feu de bois sur place " indique le TCO

La pa Météo France i di, sé zot i di – Le ciel est au beau fixe

Il va faire beau ce mercredi 24 juin 2020, nous promet Matante Rosina. Il y aura bien quelques petits nuages mais ils n'arriveront pas à voler la vedette au soleil. Matante Rosina dit aussi que le vent va un peu se renforcer sur les côtes sud. C'est vrai à côté de chez-vous ?