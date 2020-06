Le croisement de l'avenue de la Victoire et de la rue de Nice à Saint-Denis, où se trouvent les agences d'Air France et d'Air Austral, était particulièrement bondé ce mercredi matin 24 juin 2020. Au total, environ 150 personnes faisaient la queue sur des dizaines de mètres, devant les deux entrées. Que ce soit pour des réservations, changements de billets, ou complaintes, les multiples requêtes des clients se sont avérées vaines. Certains reviennent depuis plusieurs jours, faute d'avoir été reçus avant la fermeture des boutiques. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Des files de plusieurs dizaines de mètres et une attente interminable. Les agences d'Air Austral et d'Air France ont été prises d'assaut par des clients excédés, ce mercredi matin 24 juin 2020.

Père de famille, Alain est venu tenter de récupérer un avoir après l'annulation de son voyage par Air France. "J'ai fait les démarches en ligne et par téléphone, et ça n'a pas abouti", lamente-t-il après une demi-heure d'attente, alors qu'il n'est encore qu'au début de la queue. "Le monde ne me décourage. Je savais que j'allais devoir attendre pas mal de temps. J'attends la pose médiane, si je n'ai pas beaucoup avancé, je me poserai des questions."

"On nous prend pour des couil**ns. Air France n'assure absolument pas son service", renchérit Michèle, un peu plus avancée dans la file, mais encore plus furieuse. Face à de multiples échecs pour joindre la compagnie, elle s'est résignée à se rendre sur place. "Leur numéro 09 ne marche pas !" À ses côtés, Pascale est de retour pour le troisième jour consécutif. À chaque fois, elle n'a pas pu entrer dans la boutique avant midi.

