Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 11 heures

Alors que la France fait actuellement face à ses fantômes du passé colonialiste et esclavagiste, le site Loopsider a récemment mis en avant un autre pan douloureux de l'histoire de France, souvent méconnu, celui du Bumidom. Si à La Réunion, ce terme est certainement tristement évocateur pour les plus âgées, les jeunes générations, quant à elles, ignorent pour la plupart les tenants et aboutissants de cette histoire qui nous touche directement, et qui fait d'ailleurs toujours l'actualité. Sans doute parce que des centaines de milliers d'Ultramarins, dont des dizaines de milliers de Réunionnais ont été exilés avec leur "accord" vers un improbable ailleurs prometteur. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

