Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Interpellé ce mardi 23 juin 2020 dans les locaux du Conseil départemental, Noor Olivier Bassand est sortie de garde à vue ce mercredi soir, soit plus d'un jour et demi après avoir été arrêté. Selon nos informations, cette interpellation est intervenue dans le cadre d'une affaire supposée d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance et de travail dissimulé. Il avait été conduit au commissariat de Malartic à Saint-Denis. "L'enquête se poursuit" assure par ailleurs le Parquet. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Interpellé ce mardi 23 juin 2020 dans les locaux du Conseil départemental, Noor Olivier Bassand est sortie de garde à vue ce mercredi soir, soit plus d'un jour et demi après avoir été arrêté. Selon nos informations, cette interpellation est intervenue dans le cadre d'une affaire supposée d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance et de travail dissimulé. Il avait été conduit au commissariat de Malartic à Saint-Denis. "L'enquête se poursuit" assure par ailleurs le Parquet. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)