Air Austral annonce, ce mercredi 24 juin 2020, le renforcement sa reprise d'activité. Alors que 4 vols entre La Réunion est Paris sont déjà prévus cette semaine, la compagnie aérienne indique que 6 vols supplémentaires effectueront la liaison entre le 29 juin et le 5 juillet, et un vol quotidien à partir du 6 juillet. Par ailleurs, le plafond de 250 passagers au départ de Paris est levé. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Le gouvernement a décidé la levée à compter du lundi 22 juin, des motifs impérieux de voyages vers les départements d’Outre-Mer, à l’exception de Mayotte. Par ailleurs la décision de déplafonner les vols au départ de Paris, fixé jusqu’à présent à 250 passagers a été confirmée. Les mesures de septaine/quatorzaine restent quant à elles toujours en vigueur. L’Etat encourage les voyageurs à effectuer un Test Covid19 72h avant leur départ, et ce afin de bénéficier d’un confinement allégé à leur arrivée à La Réunion ou encore à Mayotte. Ce dispositif sera mis en place à minima jusqu’au 10 juillet 2020, date à laquelle le gouvernement devrait faire une nouvelle fois évoluer les règles régissant les conditions de voyages.

Dès le début de la crise épidémique liée au COVID-19, Air Austral s’est organisée pour rester présente et maintenir une activité afin d’assurer une continuité territoriale entre La Réunion, Mayotte et La Métropole. Aujourd’hui la compagnie peut envisager un renforcement progressif de son programme des vols.

Une reprise graduelle du nombre de fréquences entre La Réunion et Paris, un vol quotidien programmé à compter du 6 juillet 2020

Depuis le lundi 8 juin 2020, l’Etat français autorise l’augmentation graduelle chaque semaine du nombre de vols entre La France Métropolitaine et La Réunion.

• Pour la semaine du 22 juin au 28 juin 2020, Air Austral est ainsi autorisée à opérer quatre fréquences entre La Réunion et Paris CDG

• Du 29 juin au 5 juillet 2020, Air Austral proposera six vols entre La Réunion et Paris CDG

• A compter du 6 juillet prochain, elle proposera au moins un vol quotidien.

Vols de/vers Mayotte : Reprise progressive des vols commerciaux sous le contrôle des autorités

Faisant suite aux dernières annonces gouvernementales, Air Austral est désormais autorisée à reprendre, sous le contrôle de ses autorités, des vols commerciaux de et vers Mayotte. A ce stade, Air Austral a choisi une reprise sur ces liaisons très progressive, qui s’opère en étroite collaboration avec les préfectures de Mayotte et de La Réunion ainsi que l'ARS.

• Cette semaine, du 22 au 28 juin inclus, la compagnie pourra effectuer dans ce cadre, deux rotations entre Mayotte et Paris. A compter du 29 juin prochain, elle renforce le rythme et opèrera quatre fréquences Mayotte-Paris.

• Par ailleurs et avec l'accord des autorités, Air Austral est autorisée à réactiver des vols commerciaux entre Mayotte et La Réunion. Un vol a été en ce sens programmé le 24 juin. Selon l’évolution de la situation sanitaire et des décisions préfectorales, la compagnie est susceptible de renforcer le nombre de vols sur cette liaison.

• En parallèle se poursuivent des vols " Ponts aérien " sous tutelle des Préfectures.

Un réseau régional toujours à l’arrêt dans l’attente des décisions gouvernementales

S’agissant du réseau régional d’Air Austral, les restrictions de voyages et la fermeture des frontières des pays qu’elle dessert ne permettent pas une visibilité suffisante pour envisager une reprise immédiate de ses vols sur les autres destinations en particulier régionales de la compagnies, qui restent à ce stade suspendues dans l’attente des prochaines décisions gouvernementales. La compagnie s’est d’ores et déjà organisée afin de permettre une relance rapide de ces vols qu’elle espère effective prochainement.

Rappel : Des mesures commerciales en vigueur pour plus de souplesse et de flexibilité

La crise sans précédent du COVID-19 a conduit Air Austral à mettre en place dès le début, et ce compte tenu des restrictions de voyage et de la suspension de plusieurs de ses liaisons, des mesures commerciales exceptionnelles, offrant à sa clientèle souplesse et flexibilité, pour modifier, annuler son voyage, ou encore effectuer une réservation.

Ainsi depuis le 9 mars, la compagnie propose à tous ses passagers, en possession d’un billet Air Austral émis avant le 30 juin 2020, des possibilités de reports ou de modifications, sans frais, sans pénalité, et sans réajustement tarifaire, ainsi que la mise en avoir de leur billet, avoir remboursable au bout de 1 an, à compter de sa date d’émission, s’il ne peut être utilisé d’ici là pour un nouveau voyage.

Les évolutions récentes de la situation sanitaire offrant davantage de visibilité à la compagnie sur les possibilités de reprises de son activité, Air Austral a décidé d’élargir encore sa politique commerciale, avec les mesures additionnelles suivantes :

• Air Austral a en effet décidé de renforcer l’attractivité de son offre, par la bonification des avoirs demandés par sa clientèle, jusqu’à 15% de la valeur initiale TTC de leurs billets d’avion. Une bonification qui sera automatiquement appliquée au moment de l’utilisation des avoirs, lors de la nouvelle réservation. Il n’est donc pas nécessaire de contacter la compagnie avant d’être en mesure d’organiser son nouveau voyage. Air Austral précise que cette bonification concerne l’ensemble des avoirs émis depuis le 9 mars 2020 en raison de l’épidémie de Covid-19, et s’appliquera à tous les avoirs émis jusqu’à la levée selon les liaisons aériennes, de toutes les restrictions de voyages, limitant actuellement les déplacements (levée des septaines, quatorzaines – reprise de la liaison aérienne).

• Pour les passagers ne souhaitant pas bénéficier de l’avoir proposé par la compagnie, et dont les vols pourraient être annulés en raison du COVID 19 à partir du 15 juin 2020, et ce jusqu’à la levée de toutes les restrictions de voyage pour chaque liaison aérienne, Air Austral sera en mesure de procéder au remboursement intégral des billets d’avion.

• Par ailleurs, les passagers en possession d’un billet Air Austral émis à compter du 01 juillet 2020, sur l’ensemble du réseau de la compagnie, auront la possibilité de modifier ou de reporter leur voyage, sans pénalité, avec réajustement tarifaire dans la limite de validité d'un an à compter de l'émission de leur billet, selon les conditions commerciales précisées plus bas dans l’encadré.

Compte tenu de l'ampleur de la crise et du nombre de sollicitations que nous recevons, le traitement des demandes pourrait prendre plus de temps . Il peut aussi être difficile de nous contacter et nous le regrettons Nos clients sont ainsi invités à privilégier pour toutes leurs demandes, les formulaires en ligne sur notre site www.air-austral.com

