BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du jeudi 25 juin 2020 :



- Sainte-Marie : "les affaires gangrènent la commune et coûtent cher aux contribuables"

- Koz ek le représentant de Croire et Oser : nout linvité Alexandre Lai Kane Cheong i répon azot

- Saint-Gilles : l'école de musique va donner de la voix au Théâtre Plein Air

- Commissariat Malartic : Noor Olivier Bassand est sorti de garde à vue

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du vent, de la pluie et des températures en baisse

Sainte-Marie : "les affaires gangrènent la commune et coûtent cher aux contribuables"

Coup de théâtre à Sainte-Marie à désormais 3 jours du second tour des municipales. Le quatuor faisant face à Richard Nirlo, mené par la tête de liste Gérald Maillot, monte au créneau. Ce mercredi 24 juin, ils se sont rendus au Tribunal de grande instance pour y déposer deux plaintes, la première pour détournement de fonds public, recel, faux et usages de faux dans une affaire impliquant Isabelle Nirlo, la nièce du maire sortant. La seconde pour diffamation suite aux propos tenus par le maire, qui a dit soupçonner les militants de Gérald Maillot être derrière les coups de fusil dont l'une de ses voitures de campagne a été la cible ce mardi.

Koz ek le représentant de Croire et Oser : nout linvité Alexandre Lai Kane Cheong i répon azot

Ce jeudi 25 juin 2020 c'est Alexandre Lai Kane Cheong (Croire et Oser) candidat à la mairie de Sainte-Suzanne, qui est l'invité d'Imaz Press pour une interview en direct sur Facebook et sur notre site. Comme à chaque fois, après un premier temps de questions-réponses entre notre interlocuteur et notre journaliste d'une dizaine de minutes, ce sera à votre tour de poser toutes vos questions. Elles seront relayées par nos journalistes et Alexandre Lai Kane Cheong répondra en direct. A vos questions et à vos commentaires

Saint-Gilles : l'école de musique va donner de la voix au Théâtre Plein Air

Le 22 novembre, élèves et enseignants de l'École Artistique Intercommunale de l'Ouest (EAIO) se produiront sur la scène du théâtre plein air de Saint-Gilles. "Pendant 1h30, plus de 100 élèves partageront la scène avec leurs professeurs, ainsi que des artistes locaux invités afin de mettre en lumière le projet pédagogique et artistique sur lequel l'école travaille depuis plusieurs mois " précise la ville de Saint-Paul

Commissariat Malartic : Noor Olivier Bassand est sorti de garde à vue

Interpellé ce mardi 23 juin 2020 dans les locaux du Conseil départemental, Noor Olivier Bassand est sortie de garde à vue ce mercredi soir, soit plus d'un jour et demi après avoir été arrêté. Selon nos informations, cette interpellation est intervenue dans le cadre d'une affaire supposée d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance et de travail dissimulé. Il avait été conduit au commissariat de Malartic à Saint-Denis. "L'enquête se poursuit" assure par ailleurs le Parquet.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du vent, de la pluie et des températures en baisse

C'est une journée bien venteuse qui s'annonce avec des rafales prévues à Saint-Pierre et à Saint-Denis. Du côté du volcan le temps sera pluvieux. Et dans l'est de façon générale les températures sont en baisse. Autant de raisons qui poussent Matante Rosina à rester chez elle aujourd'hui, ce n'est pas un temps à mettre le nez dehors !