L'association "Les Amis des Marins" basée au port, a une pensée pour les marins en escale à Port-Réunion à l'occasion de la Journée mondiale des gens de mer, qui se déroule le 25 juin depuis 2010, suite à une décision de l'Organisation Internationale Maritime. Objectif : rendre hommage à plus d'1,5 million de marins à travers le monde. Les Amis des Marins en profitent pour faire une distribution de cadeaux aux marins. (Photo d'illustration Le Port rb/www.ipreunion.com)

"Cette année, nous ne pouvons organiser cette journée au foyer, ni accueillir les marins, les autorités, le préfet, les différents consuls à cause de la pandémie actuelle. De ce fait nous ne voulons pas épargner ces marins qui pour certains, durant cette période ne sont pas retournés auprès des leurs depuis plus de 14 mois pour certains. N'oublions pas que les marins contribuent à la lutte contre le COVID-19 dans notre île de par l'approvisionnement des marchandises et du carburant" écrit l'association Les Amis des Marins.

A l'occasion de la Journée mondiale des gens de mer, "nous organisons une distribution de cadeaux à bord des bateaux durant cette semaine et de la semaine prochaine afin de les remercier pour leurs dévouements mais aussi leur dire que nous les soutenons, que nous savons qu'à ce stade actuel, il est difficile d'être loin des siens, mais qu'ils ne sont pas seuls."