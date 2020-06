Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 20 heures

C'est une journée bien venteuse qui s'annonce avec des rafales prévues à Saint-Pierre et à Saint-Denis. Du côté du volcan le temps sera pluvieux. Et dans l'est de façon générale les températures sont en baisse. Autant de raisons qui poussent Matante Rosina à rester chez elle aujourd'hui, ce n'est pas un temps à mettre le nez dehors ! (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

