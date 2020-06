La STOI (société de transports de l'océan Indien) a déposé une plainte ce jeudi 25 juin au tribunal administratif de Saint-Denis. La société dénonce l'attribution des marchés de transport d'élèves à Saint-Denis, marchés attribués par la CINOR à plusieurs sociétés appartenant à la famille Moutoussamy. La STOI estime avoir souffert de sous-notation et demande à ce que le marché soit ré-évalué. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La STOI a déposé une plainte ce jeudi 25 juin 2020 au matin au pénal pour dénoncer l'attribution du marché du transport scolaire. Marché attribué par la CINOR aux sociétés suivantes : VNM Transports, Emile Moutoussamy, Moutoussamy et fils, les cars Mardé, l'Oiseau bleu et RMG Coach, pour un total de 11 lots.

"Ce qui revient à dire que la totalité du marché a été attribué à la famille Moutoussamy", estime Louis Carpaye, responsable d'exploitation de la STOI.

L'offre en question s'appuyait sur trois critères : prix, valeur technique et performance environnementale" Nous avons été informés, par un courrier de la CINOR datant du 11 juin 2020, que la STOI est arrivée en deuxième position pour trois des lots et que l'offre restante avait été rejetée de par son caractère irrégulier" indique la STOI dans une note accompagnant sa plainte.

Louis Carpaye ne comprend pas comment la STOI, "au prix pourtant le plus attractif" a pu arriver derrière. "Gérald Maillot – président de la CINOR, ndlr – a estimé que l'on ne respectait pas les critères environnementaux. Pourtant on était prêts à remettre un rapport journalier sur notre rejet carbone, et prêts à former la totalité de nos salariés mis sur ce marché à la formation éco-conduite."

La STOI estime donc avoir été sous-notée et se plaint de favoritisme vis-à-vis de la famille Moutoussamy. "Non seulement la CINOR a ouvert ce marché en période électorale, c'est légal mais discutable, mais Gérald Maillot – candidat à la mairie de Saint-Denis, ndlr – a organisé ses réunions électorales chez cette même famille" affirme-t-il.

"On est pas mauvais perdants", assure Louis Carpaye, qui estime avoir une chance de gagner son procès, après l'affaire de la Sodiparc, et demande à ce que la lumière soit faite sur l'attribution de ce marché.

