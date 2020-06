Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

Un accident est survenu tôt ce jeudi 25 juin au matin, aux alentours de 4h40. Deux véhicules sont entrés en collision au niveau de l'échangeur de Bellemène, sur la Route des Tamarins, en direction de Saint-Denis. Selon la direction des routes, il n'y a pas de blessé mais les dégâts matériels sont importés et on note de nombreux débris sur la chaussée. La voie de gauche et ainsi que la voie médiane sont neutralisées. Les ralentissements s'accentuent et on compte déjà près d'un km de bouchon vers le nord. La dépanneuse n'était pas pas encore arrivée à 5h30, les pompiers et la gendarmerie sont sur place.

