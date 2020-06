Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Le Collectif Tienbon Largpas, formé en soutien aux étudiants du projet "Étudier et vivre au Québec" qui ont vu leur voyage suspendu, s'est réuni devant l'hôtel de Région, ce jeudi 25 mai 2020. Ils réclament plus de transparence des différents acteurs du dispositif, alors que se tenait ce jour une visioconférence entre la Région et les établissements québécois pour étudier la faisabilité d'un départ en janvier 2021. (Photo aa/www.ipreunion.com)

