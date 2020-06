BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi matin 26 juin 2020



Municipales et Covid-19 : bas les masques

Non il ne s'agit pas de parler des dernières trahisons des municipales. A moins d'une semaine du second tour, le 28 juin prochain, il faut certainement s'attendre encore à quelques derniers retournements de veste. Il s'agit d'évoquer les conséquences de la crise du Covid-19 sur la campagne des municipales. Si les premières semaines post-confinement promettaient une campagne plutôt confinée, force est de constater que bon nombre de candidats, censés montrer l'exemple, ont oublié les gestes barrières

A ne pas manquer : les représentations du Bisik en direct sur Imaz Press

A partir de ce vendredi 25 juin 2020, Imaz Press s'associe avec la salle du Bisik à Saint-Benoît, pour un rendez-vous culturel hebdomadaire. Le vendredi ou le samedi, notre site retransmettra en direct les différentes représentations proposées par le Bisik, ici et sur notre page Facebook. Ce vendredi dès 19 heur 30nous diffusons la suite du projet "Ça s'appelle reviens !" organisé avec et au Théâtre Les Bambous avec les prestations de Kanasel Trio et Claudio Rabe

Covid-19 : 8 nouveaux cas importés confirmés à La Réunion

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 8 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion ce jeudi 25 juin à 15h00, soit un total de 516 cas depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020.

Saint-André : la chasse aux déchets est ouverte à Bras des Chevrettes

Choqué par la présence de nombreux déchets abandonnés partout sur l'île, Bernard Pade, Saint-Andréen a décidé d'agir. Il a lancé une opération de ramassage de déchets avec cinq de ses voisins. Samedi 26 novembre, ils invitent ceux qui le souhaitent à venir les aider à ramasser les détritus qui jonchent le Bras des chevrettes à Saint-André Bras

La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore du vent dans le nord et le sud de l'île

Ca va souffler sur La Réunion ce vendredi, c'est Matante Rosina qui le dit. A Saint-Denis et à Saint-Pierre, le vent devrait atteindre jusqu'à 70 km/h sur la côte. Un peu de houle est donc à prévoir, prudence en mer ! Côté météo, l'est devrait être sous la grisaille, le reste de l'île devrait connaître de nombreuses éclaircies. Pour les températures, on restera sur des normales saisonnières