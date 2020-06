Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 20 heures

Ca va souffler sur La Réunion ce vendredi, c'est Matante Rosina qui le dit. A Saint-Denis et à Saint-Pierre, le vent devrait atteindre jusqu'à 70 km/h sur la côte. Un peu de houle est donc à prévoir, prudence en mer ! Côté météo, l'est devrait être sous la grisaille, le reste de l'île devrait connaître de nombreuses éclaircies. Pour les températures, on restera sur des normales saisonnières. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ca va souffler sur La Réunion ce vendredi, c'est Matante Rosina qui le dit. A Saint-Denis et à Saint-Pierre, le vent devrait atteindre jusqu'à 70 km/h sur la côte. Un peu de houle est donc à prévoir, prudence en mer ! Côté météo, l'est devrait être sous la grisaille, le reste de l'île devrait connaître de nombreuses éclaircies. Pour les températures, on restera sur des normales saisonnières. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)