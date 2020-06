Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

L'Office national des forêts (ONF) informe le public que deux nouveaux arrêtés préfectoraux ont été signés. Le premier concerne la fermeture du sentier de la Cascade Bras Rouge (commune de Cilaos), du 29 juin au 01 juillet 2020, afin de permettre des travaux de purge le long de la RD 242. Le second porte sur la réouverture du sentier Augustave et du sentier " Rapide " entre Ilet à Malheur et Aurère, dans le cirque de Mafate, sur lesquels les travaux de sécurisation sont terminés.

L'Office national des forêts (ONF) informe le public que deux nouveaux arrêtés préfectoraux ont été signés. Le premier concerne la fermeture du sentier de la Cascade Bras Rouge (commune de Cilaos), du 29 juin au 01 juillet 2020, afin de permettre des travaux de purge le long de la RD 242. Le second porte sur la réouverture du sentier Augustave et du sentier " Rapide " entre Ilet à Malheur et Aurère, dans le cirque de Mafate, sur lesquels les travaux de sécurisation sont terminés.