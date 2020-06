A l'appel du syndicat Alliance Police nationale, les policiers se mobilisent en protestation contre les annonces du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Ce dernier avait déclaré une "tolérance zéro pour chaque soupçon avéré d'actes ou de propos racistes", ainsi que l'interdiction de la méthode d'interpellation de la clé d'étranglement. En réaction, les policiers ont démarré une opération se traduisant par aucune interpellation, ni aucun PV. Un mouvement suivi à La Réunion, comme sur le territoire national, par tous les syndicats de police, jusqu'à ce qu'ils soient reçus par Emmanuel Macron. (Photo rb/www/ipreunion.com)

Les contrevenants peuvent souffler, puisqu’ils ne risquent pas d'être interpellés lors d'un contrôle ou sanctionnés par les forces de l'ordre. En colère après les propos du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, les policiers suivent le mouvement initié par Alliance Police nationale, qui appelle à ne plus faire d’interpellation et à ne plus dresser de PV.

Sur Facebook, le syndicat s'est d'ailleurs paré d'une photo de profil représentant une licorne au-dessus d'un arc-en-ciel, avec l'inscription ironique : "Forces de l'ordre, dans un monde magique".

"Le mot d’ordre est national. Forcément, il y a des répercussions au niveau régional", dit Laurent Boyer secrétaire départemental adjoint d'Alliance, confirmant que l'action était également suivie à La Réunion. "C’est face à la non-réception par président de la République, qui jusqu’à présent fait toujours la sourde oreille à nos appels. Par contre, les missions principales de police, au service de la population continuent."

En plus d'être reçus et entendus par Emmanuel Macron, les policiers une plus grande reconnaissance. "Il faut redorer un peu notre institution parce que nous avons été abandonnés, lâchés par notre ministre de l’Intérieur et le gouvernement. La Police nationale est sans cesse montrée du doigt. On a l'impression que la police est responsable de tous les mots de la sociétés", lamente-t-il. "La police a une mission républicaine, celle de faire appliquer les lois. Ce n’est pas pour qu’on s’en prenne plein la figure dès qu’il se passe quelque chose, alors que nous ne sommes pas forcément fautifs."

Et Laurent Boyer de rappeler la possibilité pour tous les citoyens de dénoncer les manquements de la police à l'IGPN.

- Tous les syndicats sur la même longueur d'onde -

Le sentiment de colère et les revendications sont partagées par toutes les organisations syndicales. "Tout le monde est sur la même position depuis le début", inidique Stéphane Lebreton, secrétaire adjoint de FO Police à La Réunion. Il y aura zéro PV et des interpellations qu’en cas d’urgence, jusqu’à temps que l'administration prenne en charge les souffrances de nos collègues. Notre profession a le sentiment profond d'avoir été lâchée par notre ministre à la vindicte d’une minorité de personnes."

Stéphane Lebreton regrette le parallèle fait entre les affaires George Floyd et Adama Traoré, à l'origine des protestations contre les violences policières. "Les policiers, il y a très peu de temps, étaient les héros de la population suite aux attentats. D’un coup, on nous importe une affaire qui n’est pas la nôtre et on nous met sur le pilori, au même titre que les policiers américains qui ont participé à cette interpellation scandaleuse, et qui n’a rien avoir avec la manière de travailler des policiers français."

aa / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com