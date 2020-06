Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

Un premier accident est survenu vers 6h15 ce matin, impliquant un véhicule léger et un poids lourd. Il s'agit d'une collision, au niveau de la Ravine Bras Hermitage, juste avant l'Hermitage, en direction du nord. Un sur-accident a eu lieu à 6h53, les équipes du CRGT et les pompiers étant encore sur le premier, peu de détails sont disponibles pour l'instant concernant ce deuxième accident. En cumulé, on compte 11 km vers le nord. Le double accident a fait trois blessés dont 2 légers, le troisième est en attente d'un bilan. (Photo : capture d'écran Julien Guerra / radar 974)

