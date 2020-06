BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du samedi 27 juin 2020 :



- Reprise des vols commerciaux : le virus, lui, ne part pas en vacances

- Les accidents de la route se déconfinent aussi

- Saint-Denis : quatre élèves envoyés à l'école alors que leur mère est positive au Covid-19

- Campagne sucrière : pas d'accord trouvé sur le nouveau protocole de livraison

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore un peu de vent et de la pluie dans l'est

Reprise des vols commerciaux : le virus, lui, ne part pas en vacances

L'annonce de 8 nouveaux cas de Covid-19 à La Réunion ce jeudi, tous importés, fait craindre une reprise épidémique. Chiffre qui n'est pas révélateur selon l'ARS, mais qui doit pousser à rester vigilant et continuer d'appliquer les gestes barrières, en prévision d'une reprise progressive des vols commerciaux avec la Métropole et Mayotte et du potentiel retour des touristes en juillet-août.

Les accidents de la route se déconfinent aussi

Depuis quelques jours, les accidents de la route s'enchaînent. La route des Tamarins en particulier a été le théâtre de plusieurs accidents ayant créé des bouchons monstres, dès le matin. Pourtant, si on peut avoir l'impression que ces accidents sont en augmentation, en réalité, nous sommes juste retournés à la circulation habituelle d'avant le confinement.

Saint-Denis : quatre élèves envoyés à l'école alors que leur mère est positive au Covid-19

Une mesure d'éviction a été décidée à l'encontre de quatre élèves, dont trois scolarisés au collège Montgaillard et un en école élémentaire à Saint-Denis ce vendredi 26 juin 2020, confirme le rectorat. Cette décision a été prise par l'Education nationale après qu'il a été établi que la mère des enfants, originaire de Mayotte et revenue à La Réunion ce mercredi, a été testée positive au Covid-19. La mère a été avertie jeudi à midi des résultats du dépistage mais les enfants sont allés dans leurs établissements et y ont passé la journée. Ils y sont retournés vendredi matin avant d'être renvoyés chez eux dans la matinée. Ce "manque de réactivité de la part de l'administration" a soulevé la colère de plusieurs membres du personnel et de parents

Campagne sucrière : pas d'accord trouvé sur le nouveau protocole de livraison

Une réunion de la Commission Mixte d'Usine s'est tenue ce vendredi 26 juin 2020 pour définir la date officielle du début de la campagne sucrière, et surtout statuer sur le protocole de livraison au groupe coopératif Tereos modifié cette année, et très critiqué. Après plusieurs jours de négociations, aucun accord n'a été trouvé, et la campagne sucrière ne devrait donc pas débuter lundi, à moins de raccourcir les délais de convocation des membres du conseil d'administration de la CPCS. L'usinier demandait en effet aux agriculteurs de remplir entièrement les remorques de livraison des cannes à leur arrivée aux balances. Un remplissage que les planteurs estimaient trop risqué compte-tenu de la sinuosité des routes réunionnaises. En cas d'infraction à ce protocole, les agriculteurs s'exposent à des pénalités, l'usine se réservant par ailleurs le droit d'acheter la canne ou de la refuser, après avoir contrôlé le chargement

La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore un peu de vent et de la pluie dans l'est

Si la houle s'amortit, le vent sera encore bien présent ce samedi. Il faudra s'attendre à quelques averses dans l'est, prévient Matante Rosina, de Saint-Philippe à Saint-Benoît. Elle compte d'ailleurs faire un tour dans l'ouest, qui s'annonce moins couvert ! Et chez vous il fait quel temps ?