Ce vendredi soir 26 juin 2020, les militants d'Extinction Rebellion et Green Peace ont mené une action sur le parvis de la mairie de Saint-Leu pour dénoncer les publicités promouvant des produits fortement polluants. Des centaines d'affiches ont été dispersées pour dénoncer "la publicité qui envahie nos espaces de vie". Nous publions leur communiqué ci-dessous.

Les militants des mouvements Extinction Rebellion et Green Peace se mobilisent de nouveau à la veille des élections municipales et défendent le travail des citoyens tirés au sort qui ont participé à la convention citoyenne pour le climat. Ce processus a aboutit cette semaine à faire ressortir 150 propositions devant permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre du pays de 40% par rapport à 1990.

Parmi elles figurent :

- L’interdiction de manière efficace et opérante des publicités des produits les plus émetteurs de Gaz à Effet de Serre (GES), sur tous les supports publicitaires

- La régulation de la publicité pour limiter fortement les incitations quotidiennes et non-choisies à la consommation

Nous avons donc recouvert le parvis de la mairie de Saint Leu de plusieurs centaines d'affiches dénoncant la publicité qui envahie nos espaces de vie. Alors que nous allons vivre un été caniculaire du fait du réchauffement climatique partout sur la planète, il est inacceptable que les pouvoirs publics de l'île acceptent que les supports publicitaires installés dans les espaces publics servent à faire la promotion de véhicules polluants de type SUV, de voyages aux 4 coins du monde ou de la fast food dont on connait les ravages sur la santé et à l’impact écologique très fort

Les élus de la Réunion ont une responsabilité immense vi à vis de l’avenir des réunionnais et il est temps que la publicité soit interdite dans tous les espaces publics et qu’un moratoire à l’échelle de l’île soit lancé pour réguler la publicité installée chez les particuliers.

Nous ne pouvons pas accepter que ces pollutions visuelles soient imposées à la population sans concertation. Nous exigeons donc que des réglements de publicité locaux (RLP) tel que prévu par la loi soient créés sur toutes les communes de l’île.



Il est de notre devoir de nous mobiliser pour assurer un avenir durable à nos enfants !